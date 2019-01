Miguel Leal é o terceiro treinador do Cova da Piedade esta época

O mercado de treinadores também mexe na II Liga. Miguel Leal vai ser o novo treinador do Cova da Piedade. O técnico de 53 anos ficará ligado ao clube de Almada até ao final da temporada e será apresentado na quinta-feira no Estádio Municipal José Martins Vieira, às 15h, seguindo-se uma sessão de treinos aberta aos adeptos.

O Cova da Piedade ocupa a 14.ª posição da II Liga, com 17 pontos, estando muito perto da zona de despromoção. O Arouca, o anterior clube de Miguel Leal está em último, com 15 pontos, abaixo de Sp. Covilhã, Oliveirense e Sp. Braga B, todos com 16 pontos.

O próximo compromisso do Cova da Piedade está marcado para sábado, em casa, frente ao V. Guimarães B, às 15h.

Miguel Leal ganhou notoriedade no futebol português quando orientava o Penafiel, entre 2012 e 2014, no segundo escalão do futebol nacional. De seguida, rumou ao Moreirense, já na I Liga, em 2016 continuou no principal campeonato enquanto treinador do Boavista e no ano seguinte rumou ao Arouca.

