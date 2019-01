José Mota abandona comando técnico do Desp. Aves

O homem que levou o Desp. Aves à inédita conquista da Taça de Portugal, na época passada, frente ao Sporting, deixa o comando técnico do clube, um dia após a derrota frente ao Sp. Braga que ditou a eliminação dos quartos-de-final da Taça. O clube confirmou, em comunicado, o afastamento de José Mota do cargo de treinador, elogiando, porém, os feitos inéditos que o técnico conseguiu ao serviço do Aves.

"José Mota é e sempre será uma figura incontornável do CD Aves. Com o mister foram alcançados dois feitos históricos", pode ler-se na publicação que anuncia a saída do treinador.

José Mota deixa o CD Aves na 18.ª (e última) posição, com 12 pontos. No total, o clube de Vila das Aves soma três derrotas, três empates e 11 derrotas.

