Dos interinos e dos riscos do instantâneo

Na segunda de três visitas a Santa Maria da Feira em mês e meio, o Sporting pode ficar de encontro marcado com o rival Benfica na Taça de Portugal. Um derby a dobrar, porque as meias-finais são disputadas a duas mãos, previstas no calendário das provas nacionais divulgado no início da época pela Federação Portuguesa de Futebol para Fevereiro e Abril. Mas isso é antecipar algo que ainda não é certo que aconteça: primeiro os “leões” têm de superar o Feirense (20h45, RTP1).

No terceiro encontro da temporada com a equipa de Nuno Manta Santos, o Sporting procurará obter a terceira vitória, depois de ter batido os “fogaceiros” na quarta jornada (1-0 em Alvalade, ainda no tempo de José Peseiro), e na fase de grupos da Taça da Liga (1-4 no Marcolino de Castro, já com Marcel Keizer). No início de Fevereiro os “leões” regressam a Santa Maria da Feira, para disputar a 21.ª jornada.

“Eles têm avançados rápidos, são coesos e organizados. Sabem pressionar e temos de estar no nosso melhor. Nada me assusta, mas temos de jogar com muita qualidade”, sublinhou o treinador holandês do Sporting, na antevisão da partida. Com os “leões” numa fase de sobrecarga (vão disputar três encontros nos próximos oito dias), Keizer notou que “para a qualidade do futebol ser boa seria melhor que houvesse mais tempo para recuperar”. “São muitos encontros consecutivos. Também é bom para os jogadores porque gostam de jogar, mas pode ser demasiado. Agora está tudo bem, mas temos de estar sempre atentos”, alertou.

Em lugares de descida no campeonato, o Feirense quer ganhar confiança na Taça de Portugal para melhorar a situação na classificação. “Queremos ter uma grande noite. Sabemos que temos de ser perfeccionistas, pois ao mínimo erro a qualidade do Sporting pode resultar em perigo para a nossa baliza”, admitiu Nuno Manta Santos, acrescentando: “Alguém vai ficar pelo caminho, mas é sempre bom jogar finais em casa, diante dos nossos adeptos. Vamos com uma enorme vontade de ganhar o jogo e de chegar às meias-finais, onde o Feirense apenas chegou por uma vez na sua história.”

“O Sporting, por todo o seu historial e valor, pode ser considerado favorito, mas todas as equipas têm jogos menos bons”, vincou ainda o treinador do Feirense, desvalorizando as derrotas nos dois duelos anteriores com os “leões” esta temporada: “A Taça de Portugal é uma competição bastante diferente do campeonato. Nem sempre ganha o mais forte”, concluiu.

