Hacker dos e-mails do Benfica detido na Hungria

Rui Pinto, o hacker suspeito de ser o responsável pela divulgação de correspondência electrónica do Benfica, parte da qual deu origem ao caso E-Toupeira, foi detido na Hungria, confirmou ao PÚBLICO fonte da Polícia Judiciária (PJ).

O anúncio da detenção, sem divulgar o nome do envolvido, foi feito na tarde desta quarta-feira, em comunicado, pela PJ e pela Procuradoria-Geral da República.

Segundo este documento, estão em causa “factos susceptíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa colectiva e violação de segredo”. Para concretizar a detenção, desenvolvida no âmbito da Operação “Cyberduna”, elementos da PJ deslocaram-se à Hungria, onde estão “a acompanhar presencialmente a execução da detenção e das diligências subsequentes, no âmbito de uma Decisão Europeia de Investigação”, esclarece-se no mesmo documento.

Em Setembro do ano passado, a revista Sábado revelava que Rui Pinto, hoje com 30 anos, era o único suspeito de ter divulgado e-mails do Sport Lisboa e Benfica, que estiveram na origem do caso E-Toupeira. A publicação indicava que o homem operava a partir de Budapeste, a capital da Hungria, considerando-o um “génio da informática” que já teria estado envolvido noutros casos de roubo de correspondência electrónica, envolvendo o Sporting e o FC Porto.

O advogado de Rui Pinto disse ao PÚBLICO ter sido “apanhado de surpresa” pela detenção e não ter tido ainda qualquer contacto com o seu cliente. Aníbal Pinto diz que vai agora aguardar para saber se o suspeito aceita ser extraditado para Portugal, mostrando-se disponível para o acompanhar processualmente se ele o desejar. “Ele pode opor-se à extradição e, se o fizer, o tribunal na Hungria terá de analisar o que ele pede”, refere.

A PJ agendou uma conferência de imprensa para as 20h desta quarta-feira, para prestar mais esclarecimentos sobre este caso.

