Turquia pede intervenção da Interpol para deter jogador da NBA

O Governo de Ancara tenciona pedir a ajuda da Interpol na detenção do basquetebolista turco Enes Kanter, dos New York Knicks. O jogador é um crítico do regime do Presidente da Turquia, Recep Erdogan, tendo-lhe chamado, inclusive, “o Hitler do século XXI”. O basquetebolista manifestou, publicamente, o apoio a Fethulah Gullen, que Erdogan acusa de ser o mentor da tentativa de golpe de Estado em 2016. A agência de imprensa turca Anadolu avança que a procuradoria de Istambul fez chegar à Interpol os documentos necessários para obter um mandado de captura em nome do jogador que, por sua vez, implicaria a extradição de Kanter para a Turquia.

Enes Kanter sempre foi conhecido pela postura crítica em relação ao Governo liderado pelo presidente Erdogan. Em 2017, o executivo turco revogou o passaporte do basquetebolista e emitiu um mandado de prisão em seu nome. O pai do jogador, Mehmet, foi também detido na Turquia, por suspeitas de ligação a um grupo terrorista.

Desde que tornou pública a sua posição política, o jogador da NBA tem recebido ameaças de morte constantes através das redes sociais. Em Maio de 2017, Kanter foi retido no aeroporto de Bucareste, na Roménia. Como o passaporte turco já não era válido, as autoridades detiveram provisoriamente o basquetebolista que, com a ajuda do Departamento de Segurança Interno americano, conseguiu voltar para Nova Iorque. “Foi assustador, porque existia a possibilidade de me enviarem para a Turquia e, se me enviassem de volta, existia a possibilidade de vocês não ouvirem mais uma palavra minha”.

Depois do incidente no aeroporto, o atleta colocou a hipótese de se tornar cidadão americano. Cortou os contactos com os pais na Turquia, com receio de que as comunicações fossem monitorizadas pelo Governo turco. Em Janeiro de 2019, recusou viajar até Londres para uma partida da NBA, com medo de alguma tentativa de homicídio. “Infelizmente, não vou [a Londres] por causa daquele maluquinho, o Presidente turco. É muito triste que tudo isto afecte a minha carreira, porque quero estar lá e ajudar a minha equipa a vencer. Mas apenas por causa de um tipo lunático, um ditador, nem consigo ir lá e fazer o meu trabalho. É muito triste”, afirmou o basquetebolista, explicando a ausência da partida.

O presidente da Federação turca de basquetebol, Hidayet Turkoglu, conselheiro do Presidente turco, qualificou as palavras de Kanter como “difamatórias” contra a Turquia. Desde a tentativa falhada de golpe de Estado em Julho de 2016, inúmeros opositores ao regime de Erdogan foram detidos.

