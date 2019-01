Cristiano Ronaldo marca e conquista o primeiro título na Juventus

É o primeiro título conquistado com a camisola da Juventus, o 27.º em toda a carreira. Cristiano Ronaldo fez nesta quarta-feira em Jeddah, na Arábia Saudita, frente ao AC Milan, o golo que decidiu a Supertaça de Itália, quebrando um ciclo negativo da Juventus na competição: nas últimas quatro edições, a equipa de Turim tinha perdido o troféu por três vezes.

A partida no King Abdullah Sports City foi equilibrada, mas a Juventus justificou o triunfo. Com Cristiano Ronaldo e João Cancelo no “onze” – o defesa português não jogava devido a lesão desde 7 de Dezembro -, a Juventus sentiu dificuldades no início, mas a pouco e pouco foi assumindo o controlo e podia ter marcado ainda antes do intervalo: após um cruzamento de Douglas Costa, Cristiano Ronaldo deixou o primeiro aviso a Donnarumma.

No início do segundo tempo, Cutrone ainda acertou na barra da baliza da Juventus, mas em cima da hora de jogo Ronaldo decidiu a partida: após uma excelente assistência de Pjanic, o “7” da “vecchia signora” desviou ligeiramente de cabeça e fez o golo que garante à Juventus a conquista da oitava Supertaça de Itália.

