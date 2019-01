Atlético de Madrid eliminado na Taça do Rei

O Atlético de Madrid foi esta quarta-feira afastado, no Wanda Metropolitano, da Taça do Rei, ao empatar (3-3) com o Girona, prevalecendo os golos obtidos pelos catalães na condição de visitantes: a primeira mão, disputada na Catalunha, tinha terminado com uma igualdade a um golo.

O Atlético de Madrid caiu numa noite em que viu dois golos anulados e duas bolas nos ferros, frente a um Girona que marcou sempre que atirou à baliza, tendo o ex-sportinguista Doumbia assinado o golo decisivo dos forasteiros, num desvio a remate de Borja García, a dois minutos dos 90.

Depois do empate (1-1) obtido na Catalunha, o internacional croata Nikola Kalinic (12') deu vantagem aos "colchoneros", que iniciaram o encontro com Griezmann no banco, ao lado de Gelson Martins. A equipa de Diego Simeone voltou a marcar (33'), mas o golo de Kalinic foi invalidado por fora-de-jogo, um minuto depois de Correa ter ameaçado o Girona num remate que falhou o alvo por escassos centímetros.

Despertou o Girona, que numa rara oportunidade transformou o primeiro remate visitante no empate (1-1), graças a um excelente movimento de Valery (36'). Com o jovem médio espanhol de 19 anos a dar o exemplo, Stuani surgiria apenas quatro minutos volvidos em posição de dar vantagem ao Girona, mas o ganês Thomas Partey resolveu a situação de maior aperto da primeira parte.

Ángel Correa voltou a gelar os catalães, com um remate ao ferro, no arranque da segunda parte. Mas com tamanha ineficácia foi a equipa de Madrid a sofrer num cabeceamento do uruguaio Cristhian Stuani (59'), em lance de bola parada. De imediato, Simeone fez saltar do banco o campeão do mundo Antoine Griezmann, com o francês a "inventar" o empate com uma assistência preciosa para, à terceira, Correa igualar o jogo. O Atlético precisava, contudo, de mais um golo para recuperar a vantagem na eliminatória.

Golo que surgiu a 11 minutos dos 90, pelo colombiano Santiago Arias, mas que o árbitro não validou, mais uma vez, por fora de jogo. Pouco depois, o Atlético teve novo remate devolvido pela barra, após finalização de Diego Godín. Intensificava o cerco a equipa da capital, e após Griezmann fazer o 3-2, aos 84', parecia encerrada a discussão.

Mas o Girona voltaria à carga e no terceiro remate à baliza do Atlético fez o pleno, empatando por Doumbia (88'), que deu o toque decisivo após golpe de Borja García, deixando os "colchoneros" inconsoláveis.

