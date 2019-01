O Sporting explodiu com o muro em dois minutos

O Sporting andou mais de uma hora a rondar a área do Feirense, a circular a bola para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Era um muro erguido no Marcolino de Castro, daqueles com arame farpado e cacos de vidro, construído em altura e em profundidade, à prova de assalto. Foram precisos dois tiros de canhão para os “leões” triunfarem por 2-0 e seguirem para as meias-finais da Taça de Portugal, rumo a um duplo confronto com o Benfica com dois meses de intervalo, o primeiro em Fevereiro, o segundo em Abril.

À entrada para este terceiro embate com os “fogaceiros”, o Sporting estava na sua pior fase desde que chegou Marcel Keizer. Depois da derrota em Tondela e do empate caseiro com o FC Porto, o técnico holandês decidiu-se por alguns reajustamentos na equipa, com Raphinha a recuperar um lugar no ataque, Ristovski para o lugar do lesionado Bruno Gaspar e Salin a ocupar o seu papel de guarda-redes das Taças. Mas não andaria muito longe do que Keizer tem considerado como a sua primeira unidade.

Positivo/Negativo Positivo Wendel O brasileiro é daqueles que gosta de ter a bola nos pés. Por vezes, demora a soltá-la, mas a sua técnica é inegável e isso ficou bem patente no grande golo que desbloqueou a eliminatória.

Positivo Briseño A comandar a defesa do Feirense a partir de trás, o central mexicano esteve, normalmente, a bom nível. Negativo Bas Dost Quase sempre bem anulado, o holandês teve duas bolas de golo nos pés que não costuma falhar. Luiz Phellype parece ser uma boa alternativa, até porque gosta de rematar de longe, ao contrário de Bas Dost.

Negativo Petkov O búlgaro foi vítima da estratégia defensiva de Nuno Manta e pouco mostrou no seu segundo jogo pelo Feirense. Sacrificado quando foi preciso atacar, a equipa criou mais perigo sem ele em campo.

PUB

E o Sporting precisaria de todo o seu poder de fogo perante um adversário que seguiria a filosofia do futebol defensivo total, que é aquela em que todos defendem e um ataca de vez em quando. Foi evidente o domínio “leonino” do jogo, mas o esforço defensivo do Feirense levava, invariavelmente, a melhor. E, da primeira vez que o Sporting conseguiu meter a bola na baliza, aos 34’, o lance foi anulado. A equipa de arbitragem, liderada por Fábio Veríssimo, entendeu que Bas Dost se apoiou num defesa adversário para se elevar no momento de cabecear para a baliza.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pouco depois, o Feirense teve a sua primeira aproximação perigosa à baliza sportinguista. Também na sequência de um canto, Valência ficou na cara de Salin, mas o francês conseguiu fazer bem a mancha. Na outra baliza, Brígido também brilhou aos 44’, primeiro a desviar um remate forte de Bruno Fernandes, depois a defender a recarga de Bas Dost. E o Sporting chegava mais uma vez ao intervalo sem marcar, o que, na era Keizer, tem significado uma não-vitória.

O jogo não mudou de sentido na segunda parte, com os “leões” a manterem a pressão, sem que esta fosse acompanhada de pontaria. Tudo mudaria aos 64’. Wendel recebeu uma bola no lado esquerdo do ataque, decidiu-se pela jogada individual e imediatamente abriu uma clareira em frente à baliza. O jovem brasileiro aproveitou e disparou com acerto, naquele que foi o seu segundo golo com os “leões”. A seguir-lhe o exemplo, dois minutos depois, esteve Bruno Fernandes, que beneficiou de um Feirense um pouco menos defensivo para ter tempo e espaço para aplicar o seu forte pontapé e deixar a eliminatória bem encaminhada. Só depois da desvantagem relâmpago é que o Feirense criou algum perigo mas, desta vez, o Sporting foi competente na defesa, não sofreu golos pelo segundo jogo consecutivo e até deu para o reforço Luiz Phellype, com uma “bomba” que acertou no poste aos 83’, mostrar a Keizer o que poderá valer na segunda metade da época.

PUB