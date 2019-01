James Blake, Solange e Interpol no Nos Primavera Sound

Figuras da soul, do rock, do hip-hop ou da pop electrónica, mas também nomes emergentes ainda pouco conhecidos do grande público, como tem sido norma no festival ao longo das suas edições, eis como será o cartaz do Nos Primavera Sound, que se realiza este ano, de 6 a 8 de Junho, como habitualmente no magnífico recinto do Parque da Cidade do Porto.

As divas do R&B e da soul, Solange e Erykah Badu, o cantor-compositor James Blake, os americanos Interpol ou o colombiano J Balvin encabeçam uma programação ecléctica, num total de 70 nomes, que vai passar pelo Parque da Cidade. A cantora espanhola do momento, Rosalía, e o regresso aos palcos dos Stereolab serão outros momentos relevantes. A seu lado, estará também a combativa Courtney Barnett, o novo espectáculo cénico de Jarvis Cocker, o hip-hop mutante de Danny Brown e Kate Tempest, a lenda da música brasileira Jorge Ben Jor e a apoteose electrónica do duo Modeselektor, bem como a figura do tecno que é Nina Kraviz.

O rock dos veteranos Guided By Voices ou dos Shellac, andará ao lado de algumas das vozes do futuro da pop electrónica como Mura Masa e Yaeji, enquanto a nova expressão do indie-rock será representada por Snail Mail. Para abordagens mais experimentais haverá de contar com os veteranos Low que se renovaram no magnífico álbum Double Negative, ou com os devaneios pop dos experimentalistas Yves Tumor (com Safe In The Hands of Love) ou SOPHIE (com Oil Of Every Pearl’s Un-Sides). Para abordagens ao R&B mais relaxado haverá de contar com Kali Uchis e para aventuras em torno da canção inspirada no hip-hop com Neneh Cherry.

O folk magnético de Big Thief, os sonhos sintéticos de Tirzah, a apoteose de improviso de Sons of Kemet XL, o cruzamento de estilos do estónio Tommy Cash, ou os devaneios de Men I Trust, Miya Folick ou Aldous Harding serão outros nomes a ter debaixo de olho.

