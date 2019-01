Kim Kardashian e Kanye West à espera do quarto bebé

Kim Kardashian esteve no programa de televisão Watch What Happens Live, esta semana, ao lado das irmãs, e confirmou que está à espera do quarto bebé. Pela segunda vez, a estrela de reality e o marido, o rapper Kanye West, recorreram a uma barriga de aluguer. Kim não precisou qual a data do nascimento, mas revelou que é rapaz.

As irmãs ficaram surpreendidas, não esperando que Kim revelasse o sexo durante o programa, e esta explicou que já existiam rumores a apontar para tal. "Embebedei-me na nossa festa de véspera de Natal e contei a algumas pessoas e não me lembro a quem disse, porque nunca fico bêbeda", contou no programa apresentado por Andy Cohen. No ano passado, Kim revelou no programa de Ellen DeGeneres que o bebé que esperava era uma rapariga — aparentemente sem intenção —, ao usar pronomes femininos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Kim e Kanye West têm três filhos: North (de cinco anos), Saint (de três anos) e Chicago (que fez um ano esta semana). O filho que esperam agora será possivelmente o último. Em Março de 2018, Kim disse à revista Elle que não queria ter mais do que quatro filhos. "Acho que não conseguiria lidar com mais do que isso. O meu tempo já está bastante distribuído", explicou então.

PUB

PUB

Depois de duas gravidezes, Kim recorreu em 2017 a uma barriga de aluguer devido às complicações que tinha tido anteriormente — placenta acreta​ e pré-eclampsia (ambas relacionadas com a placenta) —, tendo sido aconselhada pelo médico a não engravidar novamente.

PUB