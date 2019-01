Google digitaliza cultura portuguesa para as pessoas pensarem em arte "como pensam em café"

Há mais cultura portuguesa no Google. Três mil obras do património cultural português (incluído monumentos, painéis de azulejos, túmulos de reis e rainhas, retratos e mais) foram adicionadas à plataforma online do Google dedicada à cultura, a Arts & Culture, onde já estavam algumas instituições portuguesas. É possível ver quadros em detalhe, fazer visitas virtuais a museus, e até comparar selfies com rostos parecidos em quadros famosos.

O novo projecto, chamado Portugal: Arte e Património, foi apresentado nesta terça-feira e é uma colaboração entre o Google, o Ministério da Cultura e a Direcção Geral do Património Cultural. Conta com a participação de 22 instituições.

“Portugal é um dos países a que não fazíamos justiça na aplicação”, disse ao PÚBLICO Amit Sood, fundador do projecto e director do Instituto de Cultura do Google. "Temos de tornar a cultura num hábito. É muito giro experimentar a funcionalidade de selfies com os amigos e rir… Mas depois já não se usa. Quero que as pessoas pensem em arte como pensam em café. Quero que as pessoas tomem uma dose de cultura de manhã, para começar o dia, como bebem um expresso. Ou para acabar o dia. Ou durante o dia.”

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, vê a iniciativa como uma oportunidade para fornecer melhores instrumentos a quem investiga arte e cultura. “Isto é na verdade uma viagem pela história e identidade do nosso país”, disse, no lançamento do projecto, no antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. “É uma oportunidade para conhecermos histórias que não conhecemos.” E lança o desafio de tornar a aplicação acessível e interessante a crianças, e incluir mais histórias sobre o papel das mulheres na arte.

A plataforma do Google já tinha parcerias com várias instituições culturais portuguesas (por exemplo, o Museu Colecção Berardo e o Museu Nacional de Arte Contemporânea), mas é a primeira vez que entram tantos museus na plataforma em simultâneo.

Ao todo, há 80 novas exposições digitais vindas de Portugal disponíveis online, 20 viagens em realidade virtual, e mil obras de arte captadas em alta resolução. É possível passear pelo Mosteiro dos Jerónimos ou ver em detalhe os legumes e peixes que estavam à venda num mercado do século XVIII, ampliando uma pequena parte do Grande Panorama de Lisboa, um painel de azulejos de 1700 que está em exposição no Museu Nacional do Azulejo.

"Faltam 99,9%"

Ainda há um longo caminho pela frente para o responsável da plataforma a considerar um êxito. “O sucesso global é de 0,1%”, admite Sood. “Faltam 99,9% para cumprir a missão que idealizei. Estamos a informar quem tem telemóveis e acesso à plataforma. Mas há muitas pessoas que ainda não querem entrar em museus e que não vão entrar, porque não é uma coisa para eles.”

Um desafio é decidir o que se coloca na página de abertura da plataforma. A curadoria é feita por uma pequena equipa em Londres. Inclui exposições que recontam a história da culinária, vestuário e transportes ao longo do tempo. "O modelo tradicional da Internet é: ‘As pessoas mostram aquilo que gostam e a Internet dá-lhes mais do que gostam’. Mas quando se trata de cultura acho mais interessante mostrar coisas que as pessoas acham que não gostam. Para as desafiar. Mas isto demora tempo”, reconheceu Sood.

A solução não é pôr de parte qualquer uma das opções, explicou o responsável do Google. “Há que agradar, caso contrário as pessoas não regressam à aplicação. Se alguém gosta de arte contemporânea e está sempre a ver imagens sobre a história do sushi vai apagar a aplicação.”

Câmara robótica A tecnologia-chave do projecto é uma câmara robótica que capta imagens numa resolução que permite ver as pinceladas num quadro. “A ideia de captar uma obra de arte em alta resolução não é nova. Mas o que tentamos fazer é continuar a aumentar a qualidade e a facilidade”, disse Amit Sood. “No passado, se alguém queria digitalizar uma obra de arte isso custava muito tempo e dinheiro ao museu.” O Google construiu um sistema robótico que conduz uma câmara detalhe a detalhe numa obra, enquanto esta tira fotografias. “E enquanto se estão a tirar milhares de fotografias, estão-se a colar píxeis e a verificar se há problemas e pontos onde não colam”, explicou Sood.

