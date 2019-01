Governo prepara campanha para minimizar impacto do Brexit no turismo

O Governo está a preparar uma campanha de promoção turística dirigida ao mercado do Reino Unido, no sentido de minimizar os eventuais impactos que possam ser causados pelo "Brexit", avançou hoje a secretária de Estado do Turismo.

"Neste momento está a ser desenvolvido e preparado um projecto para ser apresentado no Reino Unido, para ser implementada uma campanha, muito brevemente, para procurar minimizar o impacto que os vários cenários do "Brexit" possam ter em Portugal", disse aos jornalistas Ana Mendes Godinho, durante uma deslocação a Monchique, no Algarve.

Naquele concelho da serra algarvia, no distrito de Faro, Ana Mendes Godinho assistiu hoje à assinatura do contrato para o desenvolvimento de programas de turismo de natureza, cultural e criativo, bem como para a recuperação de percursos pedestres e cicláveis afectados pelo incêndio de Agosto passado.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo, o Governo tem estado a identificar os vários cenários que o "Brexit" pode comportar para o sector, "existindo um trabalho que tem sido desenvolvido com operadores e companhias aéreas, no sentido de garantir a competitividade do destino Portugal".

"Além disso, temos passado a mensagem de que Portugal é um país que continuará a tratar sempre os turistas britânicos como sempre tratou até agora. Desde logo, em termos de circulação de pessoas para criar menos problemas e constrangimentos possíveis", sublinhou.

Segundo Ana Mendes Godinho, o Governo está a monitorizar permanentemente os indicadores do mercado britânico e a partilhar os dados com as associações turísticas, para que sejam minimizados os impactos do "Brexit".

"É um trabalho que estamos a fazer em conjunto e temos previstas algumas acções de informações dos próprios empresários turísticos com operadores do Reino Unido para, em conjunto, fazer com que o impacto seja o menor possível", avançou.

De acordo com a governante, Portugal pretende reforçar a ligação histórica que existe com o mercado britânico, "estando em preparação uma campanha de promoção específica" dirigida àquele mercado.

"Além do reforço da ligação histórica, estamos a trabalhar também com operadores turísticos e companhias aéreas inglesas para garantirmos que teremos estas ligações aéreas competitivas", destacou.

Ana Mendes Godinho acrescentou que, com base nos números de Dezembro passado, "sente-se que tem havido um crescimento do mercado britânico", defendendo uma vigilância permanente.

"Temos de estar muito vigilantes e a acompanhar permanentemente a situação, porque é o nosso principal mercado emissor, quer em termos de hospedes quer em dormidas", concluiu.

