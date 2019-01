Crise no PSD I

O país foi confrontado com o desafio de Luís Montenegro ao presidente do PSD para a realização de eleições directas. O PSD parece estar dividido, e surgem opiniões contraditórias dentro do partido. Mas o que ninguém diz é que o grande "culpado" desta crise tem um nome: António Costa.

PUB

Ao contrário do que auguravam alguns há três anos, o país continuou a crescer, o desemprego está a diminuir, aumentaram os investimentos, e embora continuem a subsistir muitas lacunas nalguns sectores (sobretudo na Saúde), os portugueses sentem hoje uma qualidade de vida superior.

PUB

Ora esta constatação deixa alguns militantes do maior partido da oposição nervosos, e é sempre previsível que surjam golpes palacianos.

PUB

João Almeida e Sá, Parede

Crise no PSD II

Estou profundamente admirada por verificar que dentro do PSD Rui Rio tem tão poucas pessoas a dizer que o apoiam. Não é que não tenha pessoas que o apoiem, tem é poucas pessoas a dizê-lo. Porquê?.

Na política é raro alguém dizer aquilo que ouvi há tempos dizer a Rio: "Eu não estou na política para fazer valer o partido, mas para fazer valer o país." Fiquei admirada pois a política parece um campo de futebol onde o que é preciso é derrotar o adversário.

Quando o CDS teve um bom resultado em Lisboa, Assunção Cristas, em vez de dizer "a partir de agora vamos propor coisa novas e diferentes", o que disse foi

"a partir de agora vamos fazer oposição", o que me deixou horrorizada. Não interessavam os cidadãos mas a sua promoção pessoal e a do partido.

Pois Rio disse aquilo que ninguém frizou: não me interessa a promoção pessoal e do partido mas o interesse da nação. Ele não deve ser dos que dá os cargos aos amigos, senão não lhe andavam a fazer a "vida negra". Eu teria falado grosso dentro do partido, doesse a quem doesse.



Gracinda Lima Gaspar

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobreiros e fogos

O PÚBLICO de sábado refere que o primeiro-ministro plantou sobreiros no pinhal de Leiria a 22 de Janeiro de 2018, mas "poucas árvores sobreviveram". Os que atribuem significados a coisas explicáveis pelo saber empírico e científico concluirão que "é de mau agoiro". Mas pode-se analisar o sucedido por outro prisma: 1. Plantar sobreiros em pleno Inverno é obra de boa vontade, mas arriscada; 2. Mais arriscado seria escolher um de nós, porque "às vezes vai ao estádio ver jogos", para treinador dum clube que despediu o treinador anterior, por maus resultados; 3. Quem passar por estes dias na zona da fonte de S. João, no Paião, verá que os sobreiros dessa zona estão vivos, "resistiram" ao fogo; 4. Moral da história: o facto de os sobreiros, extemporaneamente plantados no Pinhal do Rei terem morrido, não invalida a opção de os incluir numa nova mancha florestal diversificada, com aceiros de largura suficiente para ser mais fácil parar a progressão dos fogos.

Antides Santo, Leiria

PUB