Por causa do shutdown, Trump serve fast food aos campeões universitários de futebol

Foi um jantar diferente aquele que Donald Trump serviu na Casa Branca à equipa de futebol americano universitário de Clemson. Para festejar a vitória destes no playoff do campeonato nacional universitário da modalidade, o Presidente dos Estados Unidos serviu um autêntico banquete de fast food.

É conhecido o gosto que Trump tem pelo McDonald’s. E como a paralisação parcial do governo norte-americano fez com que a cozinha da Casa Brancaparasse, o Presidente tomou uma decisão. "Mandámos vir fast food americana. Paga por mim. Muitos hambúrgueres, muitas pizzas, acho que eles vão gostar mais do que qualquer outra coisa que lhes pudéssemos dar", explicou Trump.

“Se é americano, eu gosto. São tudo coisas americanas”, justificou . “Independentemente do que façamos, não há nada que seja melhor que isto, certo?”.

A política não ficou de fora deste banquete, e a porta-voz da Casa Branca apontou baterias ao Partido Democrata: “Por os democratas se recusarem a negociar a segurança na fronteira, grande parte do staff residente da Casa Branca está de licença – por isso o Presidente pagou pessoalmente para que a refeição fosse servida com algum do fast food favorito de toda a gente”.

