Homem em estado grave após explosão de gás em Setúbal

Um homem com cerca de 40 anos ficou hoje gravemente ferido na sequência de uma explosão de gás na Gâmbia, em Setúbal, informou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

Segundo Paulo Lamego, a explosão ocorreu pouco antes das 19h00, no anexo uma habitação, no Beco das Flores, na Gâmbia, e a vítima aparentava ter ferimentos graves na face e no pescoço.

O comandante adiantou que um enfermeiro que ia de mota assistir a vítima da explosão despistou-se e foi transportado para o Hospital de São Bernardo em estado grave.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal informou que o enfermeiro foi assistido no local do acidente, na avenida Europa, na cidade de Setúbal, por uma equipa de emergência médica do Hospital de São Bernardo, unidade de saúde para onde foi posteriormente encaminhado.

Ainda segundo o CDOS, o homem atingido pela explosão na Gâmbia foi avaliado pela equipa de outra Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do Barreiro, e transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

