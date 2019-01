Porto ganha voos para Bruxelas, Lyon e Munique

Bruxelas, Lyon e Munique. Estes são os novos destinos da TAP a partir do Porto — já à venda. Este reforço das rotas a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro faz com que a TAP passe a operar 19 rotas directas do Porto para a Europa, para os Estados Unidos e também para o Brasil, num total de 288 frequências semanais.

Os voos para a capital da Bélgica arrancam no dia 1 de Julho, com duas frequências diárias. As partidas do Porto são às 7h e às 17h35, com chegada a Bruxelas às 10h30 e 21h05, respectivamente. Para Lyon, em França, e para Munique, na Alemanha, a TAP vai começar a operar no dia 1 de Setembro. Os voos para Lyon serão diários com dois horários: saída do Porto às 6h30 e chegada a Lyon às 9h35 e saída do Porto às 18h30 com chegada à cidade francesa às 21h35. Para Munique, a operação arranca com um voo diário, com partida do Porto às 12h15 e chegada à cidade alemã às 15h55.

PUB

Segundo a TAP, as novas rotas representam um aumento de 34% de ligações directas do Porto à Europa, comparativamente com o ano passado. Ainda assim, recorde-se que, em 2018, a companhia já tinha aumentado o número de ligações à Europa, com o arranque da operação para Barcelona, Londres (Aeroporto de London City), Milão e Ponta Delgada. O investimento no Porto é também possível graças ao reforço de aeronaves. "A TAP receberá 37 novos aviões até ao final deste ano e 71 até 2025", escreve a TAP em comunicado. A nova frota permite à companhia voar para novos destinos e reforçar frequências.

PUB

PUB

Na América do Norte, São Francisco, Washington e Chicago são os novos destinos já à venda. Nápoles, Tenerife, Telavive, Dublin e Basileia são também novas rotas que a TAP já anunciou para 2019.

PUB