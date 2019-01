Vai nascer um Lidl no parque de estacionamento do Ikea Loures

Os grupos Ikea e Lidl anunciaram esta terça-feira que a zona comercial do Ikea em Loures terá um supermercado da retalhista alimentar alemã que estará em funcionamento já este Verão.

A integração do espaço com cerca de 1400 metros quadrados será a concretização do objectivo de ambas as empresas de "partilhar sinergias e colocar à disposição dos seus clientes um maior número de produtos e serviços, reforçando a conveniência e a acessibilidade", lê-se em comunicado.

O novo supermercado Lidl vai nascer numa área que neste momento tem apenas lugares de estacionamento, junto à entrada da loja Ikea. Ao PÚBLICO, ambas as empresas dizem que vão "trabalhar em conjunto para proceder a uma adaptação do espaço".

Segundo o grupo sueco de mobiliário e decoração e a retalhista alimentar alemã, o investimento feito neste projecto está em linha com o das restantes lojas Lidl em Portugal, mas ainda não é certo para já o número de postos de trabalho que serão criados.

Kevin Coventry, director da loja Ikea Loures, refere que ambas as empresas acreditam que "o espaço comercial se tornará muito mais do que uma loja de destino - será um ponto de encontro do futuro, com outras surpresas relevantes para breve", afirma.

A empreitada é para já um projecto-piloto, mas ambas as empresas não "descartam parcerias estratégicas sempre que estas forem benéficas para o consumidor". Apesar da colaboração, os dois espaços vão funcionar de forma autónoma.

"O consumidor está no centro da actividade do Lidl Portugal, pelo que é para nós muito importante posicionar os nossos produtos de qualidade ao melhor preço em locais de excelência". Naquele espaço, o consumidor encontrará vários produtos e serviços dos quais poderão usufruir ''comodamente", disse Alexis Latorre, director-geral do Lidl para a Região de Lisboa.

A empresa sueca Ikea chegou a Portugal em 2004 e tem hoje 5 lojas no país (Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga – e uma plataforma de venda online) que empregam cerca 2500 colaboradores. A empresa recebe cerca de 14 milhões de visitas anualmente nas lojas físicas (30 milhões online) e registou um crescimento de 14% no país durante o último ano fiscal. Já o Lidl abriu a sua primeira loja em Portugal há mais de 20 anos e tem actualmente mais de 250 lojas pelo país.

