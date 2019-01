Sp. Braga é o primeiro semi-finalista da Taça de Portugal

O Sp. Braga venceu nesta terça-feira o Desp. Aves e tornou-se no primeiro semi-finalista da Taça de Portugal 2018-19. No terreno do ainda detentor do troféu, os minhotos venceram por 1-2, com um bis de Wilson Eduardo.

O avançado português inaugurou o marcador aos 11' e, meia hora mais tarde, aumentou a vantagem dos visitantes, que foram para o intervalo a ganhar por 0-2.

No segundo tempo, o Desp. Aves ainda reduziu através de uma bola parada ofensiva, graças a um cabeceamento certeiro de Falcao (70') e ainda ameaçou o empate, com um cabeceamento de Derley que Marafona travou.

Apurado para as meias-finais, o Sp. Braga fica agora à espera do desfecho do embate entre Leixões e FC Porto para conhecer o próximo adversário na competição.

