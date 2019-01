Rui Vitória estreia-se com goleada na Arábia Saudita

O treinador Rui Vitória estreou-se nesta terça-feira pelo Al Nassr da Arábia Saudita com goleada 5-0 sobre o Al Ansar, da segunda divisão, apurando-se para os oitavos-de-final da Taça do Rei.

Abderrazzak Hamedallah foi a estrela do encontro ao marcar quatro golos, nomeadamente aos 5, 7, 84 e 86 minutos, sendo que Giuliano (74') completou o resultado expressivo.

O técnico português assumiu o comando da equipa após realizar somente um treino pelo conjunto que tem Hélder Cristóvão como director geral e que entretanto tinha assegurado o comando interino do grupo.

O Al Nassr está em segundo lugar do campeonato, a três pontos do Al Hilal de Jorge Jesus, que apenas compete na quarta-feira, visitando o Hajer.

Rui Vitória esteve três anos e meio no Benfica, conquistando seis títulos, incluindo dois campeonatos: no início do ano foi substituído por Bruno Laje, entretanto confirmado como técnico principal até ao fim da época.

O Ohod de Paulo Alves, que é último do campeonato, perdeu por 2-0 na visita ao Al Taqadom e foi eliminado.

