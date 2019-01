Petr Cech vai pendurar as luvas no final da época

Após duas décadas nas balizas, Petr Cech vai colocar um ponto final à carreira no final da época. O checo de 36 anos é actualmente guarda-redes do Arsenal, depois de passar onze​ épocas ao serviço do Chelsea. Antes de rumar a Inglaterra em 2004, o guarda-redes alinhou pelo Rennes, em França.

“Esta é a minha vigésima época como jogador profissional, portanto sinto que é altura correcta para anunciar que deixarei de jogar no final da temporada”, pode ler-se na publicação feita no Twitter do jogador. O guarda-redes prometeu, ainda, continuar a dar o seu melhor no Arsenal, na esperança de conquistar mais um troféu em Inglaterra. Quanto ao futuro, Cech anseia pelo que “a vida tem reservado para fora dos relvados”.

Uma das imagens de marca de Cech é, sem dúvida, o capacete de espuma que o acompanha desde 2006. Frente ao Reading, o guarda-redes sofreu um choque violento contra um adversário que o deixou inconsciente. Após várias cirurgias, o guardião regressou aos relvados com o capacete, de modo a prevenir danos potencialmente fatais.

Tudo somado, Petr Cech venceu 19 títulos, palmarés no qual se inclui uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, conquistadas ao serviço do Chelsea. Em Inglaterra, o jogador checo deixou uma marca profunda. Chegou ao futebol em 2004, ano em que José Mourinho comandou os destinos do Chelsea. ​Petr Chech é o guarda-redes com mais partidas sem sofrer golos na história da Premier League, com um total de 202 partidas onde a baliza guardada pelo checo se mostrou intransponível. Em 2015, mudou-se para o Arsenal, vizinhos londrinos dos "blues", conquistando uma FA Cup ao serviço dos "gunners" em 2017.

Na selecção da República Checa, Petr Cech foi titular indiscutível entre 2002 e 2016, somando 124 internacionalizações, sendo o jogador com mais presenças na formação nacional checa. O guarda-redes colocou um ponto final à carreira internacional em 2016, também através de uma publicação no Twitter, rejeitando uma possível convocatória para o Mundial da Rússia.

Foto Guarda-redes checo venceu a Liga dos Campeões ao serviço do Chelsea, em 2012 MICHAELA REHLE / REUTERS

