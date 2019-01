Doumbia assina pelo Sporting até 2024

Está encontrado o terceiro reforço de Inverno do Sporting: depois da chegada de Luiz Phellype e do regresso de Francisco Geraldes, os “leões” oficializaram nesta terça-feira a contratação de Idrissa Doumbia.

O médio marfinense de 20 anos chega do futebol russo, onde representava o Akhmat Grozny, e assinou um contrato válido até 2024. No comunicado do Sporting não é revelado o valor da transferência, mas assinala-se que o futebolista ficará “blindado” por uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

PUB

PUB