Stephen King "salvou o dia" de um jornal através do Twitter

À semelhança do que se passa um pouco por todo o mundo, um jornal local norte-americano viu-se obrigado a efectuar cortes financeiros para suportar as despesas de funcionamento e decidiu aplicá-los encerrando a secção de crítica literária. Esta história seria igual a tantas outras não fosse a intervenção do escritor Stephen King, que, através de uns quantos tweets, reuniu novos assinantes para que o jornal não acabasse com a secção.

Tudo começou quando o escritor norte-americano anunciou no Twitter que o Portland Press Herald, um dos principais órgãos de comunicação da região onde vive, iria acabar com a secção dedicada a livros elaborados por escritores do estado do Maine.

Na rede social escreveu “NÃO FAÇAM ISSO”, entre apelos para que os utilizadores do Twitter partilhassem a mensagem caso fossem ou não residentes no Estado do Maine.

Os seguidores do escritor depressa fizeram chegar a mensagem a mais de 8 mil pessoas e, como resposta, a direcção do jornal desafiou Stephen King a ajudá-la a angariar novos assinantes para cobrir os custos da secção.

“Estes são tempos desafiantes para os jornais”, escreveu o jornal local, deixando em seguida o repto: “Se nos conseguires 100 assinantes, iremos reincorporar a crítica de livros imediatamente. Usa o código promocional KING. Combinado?”.

O jornal mandou e Stephen King fez acontecer. Pouco depois do anúncio na rede social do escritor, o Press Herald anunciou que tinha subscrições mais do que suficientes para cumprir o seu objectivo de manter a secção de crítica literária e que voltaria a restabelecê-la a partir da próxima semana.

Cliff Schechtman, editor do jornal, confirmou que conseguiram “quase 250 novos assinantes” graças ao apelo do escritor. O responsável do órgão de comunicação local contou à AFP que sabia que envolver Stephen King “teria impacto” e que se questionou se “poderia usar a sua influência para apoiar o jornalismo local”.

“O sector vive mudanças consideráveis”, referiu o editor, não sem antes sublinhar que o apelo, “neste caso, teve um final feliz”. O escritor escreveu de volta aos seguidores, agradecendo-lhes por terem contribuído para manter um importante suplemento do jornal local. “Vocês salvaram o dia. Há países em que as artes são consideradas vitais. É pena que este não seja um deles”, acrescentou em tom de crítica.

