Morreu a actriz Carol Channing, uma lenda da Broadway

A actriz norte-americana Carol Channing, que protagonizou Hello, Dolly na Broadway, onde teve uma carreira de várias décadas, morreu esta terça-feira aos 97 anos, segundo o seu agente, B. Harlan Boll, citado pelo New York Times. A actriz, que tinha sofrido dois acidentes vasculares cerebrais no ano passado, morreu na cidade de Rancho Mirage, na Califórnia, Estados Unidos.

Nascida em Seattle, em 1921, estreou-se aos 19 anos, em Nova Iorque, num musical de Marc Blitzstein, antes de chegar à Broadway com a versão original para palco de Os Homens Preferem as Louras. Com seu papel cómico neste musical, ela era Lorelei Lee que cantava Diamonds Are a Girl’s Best Friend - personagem que faria depois a carreira de Marilyn Monroe no filme de Howard Hawks. Channing tornou-se uma estrela da Broadway na noite de estreia no Ziegfeld Theater, a 8 de Dezembro de 1949, que adaptava um best seller de Anita Loos, com música de Jule Styne, letras de Leo Robin e coreografia de Agnes de Mille.

PUB

Seguir-se-iam The Vamp, em 1956, e Show Girl, em 1961, que lhe deram as primeiras nomeações para os prémios Tony da Broadway, como melhor actriz de um musical, galardão que conquistou em 1964, com o desempenho em Hello, Dolly, que popularizou antes de Barbra Streisand e Bette Midler. Channing somou mais de 4500 representações como Dolly Levi, o papel escrito por Jerry Herman e Michael Stewart, a partir da história de Thornton Wilder.

PUB

Aos 74 anos, numa reposição de Hello, Dolly, ainda arrastava audiências, noite após noite, como escreveu o jornal norte-americano, e 20 anos depois, acrescentava o New York Times, participava numa celebração dos 50º. aniversário da estreia do musical: "actuar é a única razão da minha existência."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 1968, foi a vez de conquistar um Globo de Ouro, pelo papel em Millie, Rapariga Moderna, musical em que também se distinguiram Julie Andrews e Mary Tyler Moore. Channing entrou na American Theatre Hall of Fame em 1981 o recebeu o prémio Tony de carreira em 1995.

Quando, em 1973, em plena investigação do Caso Watergate, o nome de Carol Channing surgiu numa lista de "inimigos a abater" do presidente norte-americano Richard Nixon - que viria a demitir-se -, a actriz disse publicamente que esta era uma das suas maiores distinções.

Em 2002, publicou a autobiografia Just Lucky I Guess, em que revelava que aos 16 anos a sua mãe lhe dissera que o seu pai era em parte negro. Ela manteve secreta essa herança racial, porque receava que a sua carreira fosse prejudicada, segundo o New York Times. Em 2012, a realizadora Dori Berinstein dedicou-lhe o documentário Larger Than Life, que o jornal glosa hoje no título do obituário.

PUB