Juíza dá três dias a Armando Vara para se apresentar na cadeia

A juíza Marta Carvalho do Tribunal de Aveiro deu esta segunda-feira três dias ao ex-ministro socialista Armando Vara para se apresentar numa cadeia para cumprir a pena de prisão de cinco anos por três crimes de tráfico de influência no âmbito do processo Face Oculta.

A juíza determinou a emissão de mandados de condução à cadeia relativamente a dois outros arguidos, mas não quanto ao antigo governante, que, em Dezembro, se mostrou disponível para se apresentar voluntariamente na prisão. "Se neste prazo o arguido não se apresentar na cadeia, o mandado será emitido", explicou ao PÚBLICO o juiz-presidente da comarca de Aveiro, Paulo Brandão.

A pena de cinco anos de prisão foi determinada por um colectivo de juízes de Aveiro em Setembro de 2014, uma condenação confirmada em Abril de 2017 pelo Tribunal da Relação do Porto. A defesa ainda tentou recorrer para o Tribunal Constitucional, mas esta instância recusou-se, por duas vezes, pronunciar-se sobre as questões suscitadas pelos advogados do ex-ministro socialista. A última decisão do Constitucional foi tomada no final de Novembro passado e em meados de Dezembro a condenação de Vara tornou-se definitiva.

PUB

PUB

PUB

A 12 de Dezembro, segundo informação do tribunal de Aveiro, a defesa do antigo governante apresentou um requerimento a declarar que este pretendia apresentar-se voluntariamente para iniciar o cumprimento da pena. Mas tal só pode acontecer depois da juíza de o Tribunal de Aveiro emitir os mandados de condução a estabelecimento prisional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No caso Face Oculta ficou provado que, a pedido do empresário das sucatas Manuel Godinho, Vara exerceu influência junto de Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, para destituir a secretária de Estado Ana Paula Vitorino e o presidente do conselho de administração da Rede Ferroviária Nacional, Luís Pardal, com quem o empresário mantinha um diferendo. Em contrapartida, Vara recebeu de Godinho 25 mil euros e várias prendas.

Foi também o antigo ministro socialista que apresentou Paiva Nunes, administrador da EDP Imobiliária, ao empresário das sucatas, que este terá favorecido em vários negócios a troco de um Mercedes topo de gama.

Além de Vara, há mais três arguidos com penas de prisão efectiva que já não podem recorrer das respectivas condenações, mas um deles levantou há dias a questão da prescrição de crimes. Trata-se do ex-funcionário da Lisnave Manuel Gomes, condenado a cinco anos de prisão efectiva por um crime de corrupção e dois de burla. Quanto a este arguido, a juíza reconheceu a prescrição de um crime, o que vai obrigar a determinar uma nova pena.

PUB