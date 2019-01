Luís Montenegro diz preferir directas do que votação no conselho nacional

Luís Montenegro esteve nesta segunda-feira reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, durante 45 minutos para discutir a crise no PSD. À saída, disse lamentar que "Rui Rio tenha tido medo de ouvir a voz dos militantes" e mostrou que continua apostado em disputar eleições directas no partido, desvalorizando a reunião extraordinária do Conselho Nacional, já marcada para esta quinta-feira.

"Disse que estaria disponível para essa clarificação. Se algum dia o conselho nacional vier a decidir que há eleições directas no PSD eu serei candidato", afirmou. O ex-líder parlamentar insistiu na ideia de que prefere as directas para a "clarificação", que pediu. "O conselho nacional não é a minha praia nesta discussão. Não vou discutir se a decisão é A ou B", disse, repetindo que está disposto a disputar as eleições directas.

Antes de Luís Montenegro também Rui Rio esteve reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, na sexta-feira. À saída do encontro, e a propósito do desafio deixado por Montenegro nessa mesma tarde, o líder do PSD disse não iria fazer de conta que nada aconteceu.

Já esta segunda-feira, a Norte, o líder do PSD avisou que não vai "andar a animar a comunicação social" com questões internas do partido, preferindo criticar a "carga fiscal brutal" que disse existir em Portugal com o actual Governo.

"Sou obrigado a vir trazer as coisas do partido à praça pública por aquela razão, agora não contem comigo para andar a animar a comunicação social esta semana com coisas internas", declarou Rui Rio, em Vila Nova de Famalicão, de visita à empresa Rio Pele, quando questionado sobre a data para o conselho nacional para votar a moção de confiança à sua liderança.

O presidente do PSD recusou ainda responder sobre a forma de votação da referida moção de confiança, se de braço no ar ou por voto secreto.

