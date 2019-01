Conselho Nacional do PSD marcado para quinta-feira, no Porto

O Conselho Nacional do PSD realiza-se esta quinta-feira, dia 17, pelas 17h, no Porto. A data foi avançada pela TSF e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte do partido.

Chegou a ser avançado o dia 21, segunda-feira, para o encontro de conselheiros nacionais, uma vez que no fim-de-semana, altura de maior disponibilidade dos militantes, Rui Rio estará no Funchal, no Congresso do PSD-Madeira. Nem esta data (dia 21), nem o local (Braga), se confirmaram.

PUB

O PSD decidiu avançar com a data da reunião enquanto Luís Montenegro falava aos jornalistas à saída do Palácio de Belém, onde esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa durante 45 minutos.

PUB

PUB