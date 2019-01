Estados Unidos: e se Deus olhasse para baixo?

O ponto de vista é conhecido por "picado", ou "bird's-eye", mas, se Deus olhasse a Terra, a perspectiva não seria muito diferente. O fotolivro LA NY, do norte-americano Jeffrey Milstein, explora, esteticamente, as grandes metrópoles Nova Iorque e Los Angeles, esforçando-se por "enfatizar padrões" e revelar grandes monumentos e locais emblemáticos de uma forma nunca antes vista: os estúdios da Universal, a Disneyland, o local onde estavam as Torres Gémeas, a Estátua da Liberdade, são apenas alguns exemplos dos spots icónicos procurados pelo fotógrafo.

Milstein explora também zonas residenciais, comerciais, industriais, centros financeiros ou infra-estruturas de transporte, reunindo um corpo de trabalho que "combina a arquitectura, a ciência e a arte", como pode ler-se no comunicado enviado, pela editora nova-iorquina Thames and Hudson, ao P3. "Recorrendo a câmaras de alta-resolução acopladas a giroscópios estabilizadores, Milstein debruçou-se para o exterior de helicópteros sobre a cidade de Los Angeles, onde cresceu, e Nova Iorque, a cidade que agora habita, procurando formas e padrões a partir dos ares, continuamente deslumbrado pela diferença que advém da escolha do ponto de vista."