Sophia e o Brasil

No PÚBLICO de sábado lê-se, em palavras que o jornalista Luís Miguel Queirós atribui à professora brasileira Sofia Silva, que o “marco” da atenção brasileira a Sophia Andresen é “o poema que João Cabral de Melo Neto lhe endereça no livro A Educação pela Pedra”. E em palavras assumidas pelo mesmo jornalista lê-se que “só em 2004 sai uma primeira escolha da sua poesia”.

Ora, o cólofon de A Educação pela Pedra garante que este livro foi composto em “Julho de 1966”. Antes dessa data, em 2 de Junho de 1966, escreveu Carlos Drummond de Andrade um poema inspirado pela fotografia que Sophia lhe mostrou da filha Maria e que, embora menos conhecido, também poderia valer simbolicamente como “marco”; mas, o que é bem mais relevante, a “primeira escolha” da poesia de Sophia no Brasil também apareceu antes do poema de João Cabral – e bem antes de 2004: exactamente em 9 de Junho de 1966.

O editor português da Encontro, Victor Alegria, sabendo à última hora da chegada de Sophia ao Rio de Janeiro, pediu-me para organizar uma pequena antologia da sua poesia, e eu não me fiz rogado: com uma biografia, uma bibliografia, um prefácio e uma vintena de poemas, essa antologia, é verdade que só editada em estêncil, teve uma tiragem de mais de 300 exemplares, e foi distribuída por poetas e críticos brasileiros mas também por participantes em sessões públicas dedicadas a Sophia, com a sua presença.

Arnaldo Saraiva, poeta e ensaísta

“Loucuras” da política

Marcelo acha “uma loucura” esta crise do PSD em cima das eleições. Concordo plenamente com o Presidente, mas o telefonema a Cristina Ferreira é, quanto a mim, outra “loucura”. Pela boca morre o peixe, como diz o nosso povo. De tal forma que Vasco Pulido Valente afirma já, em tom irónico, que o destino mais provável deste Presidente, quando sair de Belém, é um programa da manhã! Mais uma “loucura” (...) parece-me ser a suposta indicação de Pedro Marques para cabeça de lista do PS às eleições europeias de Maio próximo. Profundamente associado à polémica sobre o aeroporto do Montijo, Pedro Marques poderá ficar muito “chamuscado” se o desfecho deste dossier não for favorável às pretensões do Governo. (...) Não vejo nele, longe disso, o candidato ideal do PS. O facto de as eleições serem favas contadas para os socialistas não autoriza que se menospreze a escolha do cabeça de lista. (...)

Simões Ilharco, Lisboa

PSD: crise de identidade

(...) Em Portugal, aliás como na maioria dos países, as eleições ganham-se ao centro e o centro político é lugar que se presta a todas as confusões. Será o PSD um partido de esquerda, como afirma a Dra. Manuela Ferreira Leite? Ou será um partido de direita liberal? (...)

O PSD, se quer sobreviver como partido fundamental da democracia portuguesa, deverá promover uns Estados Gerais clarificadores da sua ideologia e apresentar aos portugueses propostas concretas de governação distintas do PS, porque, e isso será fatal para o PSD, os eleitores preferem sempre votar no original – a cópia está condenada ao fracasso!

Ezequiel Neves, Lisboa

