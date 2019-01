Continuam as buscas por bebé que caiu num poço de 110 metros em Málaga

Dezassete horas depois de uma criança de dois anos ter caído num poço com 110 metros de profundidade em Málaga, Espanha, as buscas continuam. E, com a ajuda de uma câmara, foi detectado o primeiro rasto do bebé Yulen na manhã desta segunda-feira, a 78 metros de profundidade: o saco de rebuçados que transportava consigo no momento em que caiu no buraco que tem 25 centímetros de diâmetro, avança o El País. Não há sinais de vida da criança.

Os meios de resgate – mais de uma centena de operacionais – encontram-se no município espanhol de Totálan, a 15 quilómetros de Málaga, desde que foi dado o alerta para a queda da criança no domingo. Como o furo é estreito, a operação de resgate é complicada e não é possível descer pelo orifício para tentar resgatar a criança – que as autoridades dizem ser a prioridade.

Foto BOMBEROS DE MÁLAGA/EUROPA PRESS

A família da criança estava a preparar uma paella na quinta de um familiar quando a criança se precipitou pelo furo, que estava sem protecção e sem sinalização. Ninguém o conseguiu evitar, contam os familiares. A outra criança que brincava com Yulen não sofreu ferimentos.

O responsável pelos bombeiros de Málaga, Francisco Delgado Bonilla, diz que a família ouviu o choro da criança enquanto caía pelo poço; passado um bocado, já nada se ouvia.

À profundidade a que foi encontrado o saco de rebuçados, os peritos encontraram um “tampão de terra húmida”, e acreditam que o menor esteja por baixo dele. Este “tampão” tem impedido a penetração da câmara e tem tornando, para já, impossível saber se existe água no fundo do poço.

