Naki, o imigrante do Togo que revela a história africana escondida em Lisboa

Quando chegou a Portugal há quatro anos, esta foi a primeira morada de Naki Gaglo em Lisboa: Rua do Poço dos Negros. Hoje é um dos pontos do tour turístico que faz pela capital, num percurso de memórias da presença africana em Lisboa, centrado sobretudo na escravatura. Acompanhamos Naki Gaglo, imigrante do Togo, num desses passeios: da Praça do Comércio à Rua do Poço dos Negros, passamos pelo Rossio, São Bento, Chiado e Santa Catarina. Veja a reportagem completa