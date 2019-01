Seia planta 500 sobreiros e medronheiros em área ardida

Mais de 500 sobreiros e medronheiros vão ser plantados no concelho de Seia, na Guarda, numa área afectada pelos incêndios de Outubro de 2017, mais concretamente numa parcela de terreno com cerca de 0,85 hectares, localizada junto do Santuário de Santa Eufémia, em Paranhos da Beira, que é propriedade da Fábrica da Igreja local.

Foi anunciado esta segunda-feira que a iniciativa, aberta à participação de voluntários, será realizada pelo município de Seia através do Serviço Municipal de Protecção Civil, e pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE).

A acção de reflorestação está agendada para o dia 17 de Fevereiro. O ponto de encontro dos participantes será pelas 09:30, no largo Dr. António Borges Pires, junto do edifício da Câmara Municipal de Seia, e o início dos trabalhos está marcado para as 10:00. A autarquia de Seia disponibiliza alimentação, transporte e seguro de participação na actividade, devendo os voluntários efectuar a inscrição prévia na página da internet da Câmara Municipal, em www.cm-seia.pt.

A organização aconselha que, no dia da actividade, os participantes utilizem vestuário adequado, sendo também recomendado o uso de botas, de agasalho impermeável e, se possível, de luvas de trabalho.

A iniciativa "Verde Puro" foi lançada pela CIM-BSE em 2018, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), e replicada na Feira Ibérica de Turismo (FIT), na Guarda, e tem como objectivo "a sensibilização para a temática de prevenção de incêndios rurais e para a recuperação de espaços florestais percorridos por incêndios", refere a autarquia de Seia em comunicado.

Da campanha "resultou a angariação de mais de quatro mil padrinhos e madrinhas, um por cada árvore, que agora são plantadas nos municípios mais afectados pelos incêndios, integrados na CIM-BSE", acrescenta a nota.

A CIM-BSE tem sede na Guarda e é constituída por 15 municípios: 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e por três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).

