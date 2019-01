Mirandela quer avançar com projecto turístico dos Passadiços do Tua

A presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, desafiou, esta segunda-feira, o ministro do Ambiente a apoiar financeiramente o projecto turístico local dos Passadiços do Tua, que visa aproveitar o potencial natural das margens dos rios da região, e cujo projecto vai ser agora "estudado, avaliado o custo e preparada a candidatura".

O ministro Matos Fernandes garantiu que vai "certamente avaliar o projecto", mas frisou que "já lá vai o tempo em que os ministros vinham às terras trazer as boas novas a propósito de pouca coisa".



Ainda assim, o governante apontou que "só este ano, estão disponíveis sete milhões de euros para apoiar um conjunto vasto de projectos” no domínio da Conservação da Natureza.

Matos Fernandes deslocou-se a Trás-os-Montes para visitar os trabalhos de reabilitação do Cachão e conhecer, numa cerimónia em Mirandela, vários projectos em preparação ou já em curso nesta zona do distrito de Bragança.

No Vale do Tua estão em curso outros projectos como as "portas" de entrada, com um investimento de 350 mil euros para executar em seis meses nos cinco concelhos da área de abrangência do Parque Natural regional, nomeadamente Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Vila Flor, Alijó e Murça.

Cada um dos municípios disponibilizou um espaço físico correspondente às chamadas "portas", onde será disponibilizada aos visitantes informação e outros conteúdos sobre este parque regional, o único de Portugal, que nasceu das contrapartidas da barragem de Foz Tua.

Ainda em matéria ambiental, Mirandela prepara-se para melhorar as condições de tratamento das águas residuais ou esgotos com obras na ETAR, construída há 20 anos e que é motivo de queixas da população, sobretudo da zona da Preguiça, por causa dos cheiros com o tempo quente.

Segundo as estimativas avançadas, um investimento de mais de 700 mil euros vai, no prazo de um ano, renovar a estação elevatória e ajudar a resolver o problema, de acordo com o presidente das Águas do Norte, Macedo do Vale.

