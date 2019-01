Braga: Taxa turística entra em vigor ainda em 2019 e deve render meio milhão por ano

A cidade que já foi Bracara Augusta e que guarda dezenas de igrejas, do românico ao barroco, no seu centro histórico ou nos sacro-montes que a rodeiam – o Santuário do Bom Jesus do Monte é candidato a Património Mundial da UNESCO – vai aplicar uma taxa sobre as dormidas para aumentar as receitas associadas ao turismo.

A autarquia pretende aplicar um valor de 1,5 euros por dormida ainda no decurso de 2019 e arrecadar cerca de 500.000 por ano, a partir de 2020, confirmou o presidente da Câmara Municipal. “Acreditamos que, em condições normais, no segundo semestre de 2019, já teremos as condições legais e operacionais para aplicar a taxa turística. É esse o nosso propósito”, afirmou Ricardo Rio, depois de aprovada a proposta para a criação do regulamento da taxa turística, na reunião do executivo municipal de segunda-feira.

Apesar do documento estar ainda em fase de construção, a autarquia já tem uma proposta-base: a taxa, explicou o vereador com o pelouro do turismo, visa apenas os turistas acima dos 16 anos. Altino Bessa adiantou também que a medida não vai ser aplicada nos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro, para se mitigar a sazonalidade do turismo, que tem vindo a crescer - dados do seu Posto de Turismo de Braga atestam que o número de visitantes que lá entrou cresceu de 215.000, em 2016, para 275.000, em 2018.

O responsável esclareceu ainda que a taxa sobre as dormidas foi alvo de um estudo económico-financeiro. O valor necessário para cobrir os custos municipais com turismo, são 2,52 euros por dormida, disse Altino Bessa.

Abatido pinheiro-manso centenário Já não está de pé o pinheiro-manso com mais de 100 anos, anteriormente situado junto a um loteamento construído no interior do quarteirão entre a Rua de Santa Margarida, a Rua do Sardoal e o Largo Senhora-a-Branca, perto do centro histórico de Braga. O abate da árvore foi confirmado ao PÚBLICO por Luís Tarroso Gomes, o cidadão que, na quinta-feira passada, denunciou a decisão tomada pela empresa proprietária do loteamento, a Sifocos. O processo de abate, autorizado pela Câmara Municipal, arrancou na sexta-feira, mas acabou por ser interrompido por um grupo de cidadãos que se opunha ao abate, tendo mesmo sido chamada a PSP ao local. Nesse mesmo dia, a concelhia de Braga do Bloco de Esquerda manifestou, em comunicado, o “repúdio pela forma como as árvores são tratadas em Braga”. Para Luís Tarroso Gomes, a autarquia autorizou o abate de forma precipitada, uma vez que era necessária uma vistoria de uma entidade independente como o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas para se perceber a árvore tinha mesmo de ser demolida. O pinheiro-manso, lembrou, era o último testemunho da Casa dos Castelos, um exemplar de arquitectura brasileira do século XIX, demolido no início do século XXI, para dar lugar ao actual loteamento. Questionado sobre o abate da árvore na reunião de Câmara desta segunda-feira, Ricardo Rio citou o Relatório da Divisão de Espaços Verdes da Câmara, que se deslocou ao local, na quinta-feira. O documento, frisou o autarca, afirmava que a árvore “colocava em risco pessoas e bens”. A Câmara apoiou-se na Lei de Bases da Protecção Civil para autorizar o abate, disse ainda.

Na óptica da autarquia bracarense, a taxa turística procura responder a duas necessidades; uma delas é o financiamento da promoção da cidade. Depois de ter investido 70.000 euros do orçamento de 2018 nesse sentido, a Câmara vai investir 250.000 euros em 2019. Ao longo do ano, o município vai ainda participar em 13 feiras dedicadas ao turismo, incluindo a FITUR, em Madrid.

Mas as possíveis receitas visam também a salvaguarda dos espaços da cidade – os espaços públicos, principalmente -, sobrecarregados pelo número crescente de visitantes. “Temos consciência que esta sobrecarga turística acarreta uma série de custos para a gestão da nossa vida em comunidade. Esses custos não podem ser apenas arcados pelos bracarenses, mas também por quem nos visita”, defendeu Rio.

A proposta para a criação do regulamento mereceu a aprovação do PS e a abstenção da CDU. Um dos vereadores socialistas, Artur Feio, realçou que a medida é benéfica para a cidade, caso as receitas contribuam para a reabilitação de alguns edifícios e para a manutenção dos espaços verdes. O representante da CDU, Carlos Almeida, disse, por seu turno, que a implementação da taxa requer uma “fundamentação mais exaustiva”.

Com esta medida, a cidade vai juntar-se a outros municípios que implementaram uma taxa para aproveitar a procura turística. Lisboa foi o primeiro município do país a fazê-lo, em 1 de Janeiro de 2016 – e duplicou o valor de um para dois euros com a chegada de 2019. No ano passado, a taxa entrou em vigor nos concelhos de Cascais, Santa Cruz, na Madeira (ecotaxa), Porto e Vila Nova de Gaia. Também a Comunidade Intermunicipal do Algarve já aprovou a medida, com excepção de Silves. Municípios como Terras de Bouro, Guimarães, Funchal e Porto Santo, já anunciaram a intenção de criar taxa turística.

