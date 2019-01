Vinhos de Portugal no Brasil: última semana para inscrições dos produtores

Depois de cinco edições no Rio de Janeiro e duas em São Paulo, Vinhos de Portugal volta aos dois principais mercados de vinhos do Brasil. As edições de 2019 realizam-se entre os dias 31 de Maio e 2 de Junho, no Rio, e entre 7 e 9 de Junho, em São Paulo. Em Junho passado, 79 produtores participaram na edição carioca e 83 na edição em São Paulo batendo todos os recordes de participação em edições desde a criação do evento em 2014.

Ao longo dos últimos cinco anos, os eventos atraíram 42 mil consumidores e leitores no Rio e em São Paulo e contribuíram para posicionar Portugal como o segundo maior fornecedor estrangeiro de vinhos para o Brasil. Em 2019, a posição dos vinhos portugueses chega ainda mais fortalecida ao mercado brasileiro. Nos primeiros nove meses de 2018, Portugal ocupou o segundo lugar como exportador de vinhos, ultrapassando a Argentina e ficando atrás apenas do Chile. Em 2017, já havia conseguido por um trimestre ficar em segundo lugar nas exportações.

Os jornalistas do PÚBLICO Manuel Carvalho e Alexandra Prado Coelho guiarão provas e seminários assim como os críticos portugueses Rui Falcão, Luís Lopes e o brasileiro Jorge Lucki. O único Master of Wine de língua portuguesa, Dirceu Vianna Júnior, que participa do evento desde a sua primeira edição, guiará as provas especiais.

Já estão confirmadas as participações e apoios do Instituto do Vinho do Douro e Porto (IVDP) e das Comissões Regionais do Alentejo e do Dão. A curadoria dos eventos é da Out of Paper.

As inscrições podem ser feitas através da ViniPortugal.

