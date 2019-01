Sílvio reforça defesa do V. Setúbal

O defesa internacional português Sílvio é reforço do V. Setúbal para a próxima época e meia, anunciou esta segunda-feira o clube sadino. Sem jogar desde a época passada, na qual realizou 12 partidas pela equipa B do Sp. Braga, Sílvio, de 31 anos, vê na chegada ao Bonfim uma oportunidade de relançar a carreira.

"É um motivo de orgulho representar um histórico do futebol português. É a oportunidade de relançar a minha carreira. Agradeço a confiança do clube e do presidente Vítor Hugo Valente, que foi determinante na minha decisão", disse em declarações ao site dos setubalenses.

PUB

Sobre os objectivos para o que falta da temporada, o lateral, que estava há mais de mês e meio a treinar-se com o plantel às ordens de Lito Vidigal, quer ajudar o clube a ter sucesso.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Aceitei, porque encontrei um grupo excelente com quem tenho vindo a trabalhar há já algum tempo. Espero ajudar o clube a concretizar os seus objectivos", sublinhou o lateral, que vai colmatar a vaga deixada em aberto por Nuno Pinto.

PUB

Em Portugal, Sílvio tem no currículo três títulos de campeão nacional pelo Benfica, clube cuja equipa principal representou entre 2013/14 e 2015/16 e onde conquistou também três taças da Liga e uma de Portugal.

Rio Ave e Sp. Braga também fazem parte do percurso do defesa, que no estrangeiro actuou nos espanhóis do Atlético de Madrid (2011/12 e 2012/13), Deportivo (2012/13) e nos ingleses do Wolverhampton (2016/17).

PUB