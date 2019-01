Luís Castro promete Vitória "moralizado" frente ao Benfica

O duelo do Vitória de Guimarães, na terça-feira, frente ao Benfica, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, vai ser especial. Luís Castro, técnico vimaranense, apelida a partida de “final”, alertando as “águias” para a boa forma física e anímica dos jogadores do Vitória.

“Estamos muito moralizados pelo que fizemos no último jogo [com o Moreirense] e em conseguir de novo o quinto lugar [na I Liga]. Isso motivou-nos muito. Como está o Benfica com as vitórias ou não, não sei. Só o Bruno [Lage] o pode dizer. A minha equipa está muito animada com o jogo e quer muito que ele chegue, para o tentarmos ultrapassar com sucesso", afirmou Luís Castro na conferência de antevisão da partida.

O médio Tozé não será opção frente às “águias”, depois da expulsão frente ao Moreirense para o campeonato. O substituto do jogador — e o restante “onze” — não foi divulgado por Luís Castro, que apenas garantiu que, na baliza, jogará Miguel Silva.

Nas palavras do técnico vimaranense, não existem favoritos para a partida no D. Afonso Henriques: "Num jogo a eliminar, favorito não é uma palavra que goste muito de aplicar. Nestes jogos, temos de nos atirar ao jogo com toda a nossa determinação, com todas as nossas forças".

Para Luís Castro, as “águias” mostram uma “dinâmica diferente” desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico da equipa.

Às 20h45, Vitória de Guimarães e Benfica mede forças no reduto dos vimaranenses. A formação vencedora avançará para as meias-finais da Taça, nas quais defrontará o Feirense ou o Sporting.

