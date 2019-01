Jogadores do Casa Pia interpelam presidente da FPF

Os jogadores do Casa Pia publicaram esta segunda-feira nas redes sociais uma carta aberta ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, em que questionam o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina - multa de 14 mil euros, derrota em dois jogos e realização de cinco encontros à porta fechada - na sequência de uma denúncia por violação dos regulamentos por parte do treinador estagiário Rúben Amorim, que terá dado indicações e actuado como técnico principal em dois encontros.

"Caro Presidente, escrevemos-lhe estas palavras para lhe colocarmos algumas questões sobre o estado do futebol português e para demonstrar a nossa incredulidade por nos terem retirado seis pontos no Campeonato de Portugal, referentes a dois jogos. Dois jogos difíceis, em que tivemos de nos aplicar ao máximo e que ganhámos com toda a justiça, dentro de campo. Dois jogos que colocam toda a época desportiva e os nossos objectivos em causa. Relembramos-lhe que somos um plantel amador e que jogamos futebol essencialmente pela paixão que temos pela nossa modalidade", escrevem.

"Qual é o seu sentimento ao saber que o que está em causa é o nosso treinador estagiário, por acaso um ex-jogador profissional e internacional pelo nosso país, ter estado em pé ocasionalmente no banco durante estes dois jogos? Não conseguimos compreender como é possível a retirada dos pontos, além de todas as sanções de que o clube vai ser alvo", prosseguem, contestando os 14 mil euros de multa para o clube. "Como é possível a aplicação destas multas pela instituição que mais deveria proteger os interesses do futebol português não profissional? A mesma instituição que apregoa a defesa e promoção destes mesmos clubes?!"

O plantel do Casa Pia, actual quarto classificado da Série D, a nove ponto do líder Praiense, estabele também uma comparação com as sanções que têm sido aplicadas no futebol profissional. "Deparamo-nos, todos os fins-de-semana, com situações graves com clubes da I e II Ligas, que se resumem a multas de pouco mais de mil, dois mil euros. Situações que muitas vezes envolvem violência, ataques de ódio a agentes do futebol e que mancham gravemente a imagem do nosso futebol".

Para além da punição que recai sobre o clube, Rúben Amorim também sofreu um duro castigo, ainda que o Casa Pia já tenha mostrado vontade de recorrer da decisão. "Como é possível a suspensão de um jovem treinador português que na prática vai ficar suspenso durante dois anos, sem provas factuais de incumprimento das leis existentes?(...) Será o estar de pé ocasionalmente durante os jogos a dar indicações aos jogadores uma atitude assim tão grave?"

Refira-se que a direcção do clube de Pina Manique alega ter inscrito, no início da época desportiva, o técnico José Paz Reis, como treinador principal, e Rúben Amorim, como treinador estagiário, "repudiando" o teor do Acórdão proferido pelo Conselho de Disciplina, pelo que anunciou já a intenção de "interpor recurso" junto das instâncias competentes.

