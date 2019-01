Casquilha garante Leixões "fortíssimo" diante do FC Porto

Jorge Casquilha, treinador do Leixões, garantiu esta terça-feira que a equipa de Matosinhos "estará fortíssima" e que o FC Porto, para ganhar, terá de "correr mais" na partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo agendado para as 19h30 de terça-feira, no Estádio do Mar, Jorge Casquilha passou um discurso de tranquilidade, garantindo que em "termos de motivação" a única equipa da II Liga na prova "está top".

"Em casa, por tradição, o Leixões é fortíssimo e o FC Porto, para nos ganhar, vai ter de correr mais do que nós, porque a equipa vai estar super-motivada", lembrou o treinador do clube de Matosinhos, reconhecendo que a rivalidade secular com a equipa portuense pode trazer uma motivação extra aos jogadores.

Frente a um adversário "muito mais forte" do que as equipas que o Leixões enfrenta na II Liga, Jorge Casquilha promete uma formação "a dificultar ao máximo, jogando num bloco médio/alto", minimizando ainda as eventuais ausências que venham a ser promovidas pelo treinador portista.

Jogando em casa, adverte Casquilha, o Leixões "quer seguir em frente", mas nem uma eventual derrota frente aos “dragões” trará danos à sua equipa para o que resta da época da II Liga.

"Uma derrota não terá peso no que falta da época desportiva, pois há muitas vitórias para conseguir. Se ganharmos, a motivação será muito maior para os jogos que se avizinham", argumentou o treinador.

Recusando-se a quantificar as percentagens de favoritismo, Jorge Casquilha prefere preocupar-se com a "forma como a equipa vai encarar o jogo", depois de nos últimos 12 dias "ter disputado quatro partidas".

