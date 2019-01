O "princípio do fim" de A Guerra dos Tronos chega a 14 de Abril (e há novo teaser)

A altamente antecipada temporada final de A Guerra dos Tronos, a série de D.B. Weiss e David Benioff que adapta a saga literária de George R. R. Martin, estreia-se a 14 de Abril, anunciou a HBO. Cada um dos seis episódios finais passará primeiro na HBO norte-americana de madrugada e, no dia seguinte, no Syfy em Portugal.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) January 14, 2019

O anúncio foi feito pelo canal esta segunda-feira nas redes sociais e foi acompanhado de um novo teaser onde aparecem as personagens Jon Snow, Sansa Stark e Arya Stark, que são surpreendidas pelo mesmo gelo que está presente no vídeo lançado em Dezembro. Também foi revelado o nome do primeiro episódio: Crypts of Winterfell. No Facebook, o canal norte-americano diz que se trata do "princípio do fim" da saga.

O mês de estreia da última temporada já tinha sido anunciado em Novembro, mas ainda não era conhecido o dia em que o primeiro episódio da última temporada de A Guerra dos Tronos chegaria ao público.

Esta não é a única novidade recente deste universo. Enquanto não acaba de escrever The Winds of Winter, o próximo livro da saga que tem sido constantemente adiado, George R.R. Martin editou Sangue e Fogo, que conta a história completa da casa Targaryen, uma das famílias que compete pelo trono de ferro a que o título da série se refere.

