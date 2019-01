Ovo bate recorde de Kylie Jenner no Instagram

Sem gema ou clara, nem cozido, mexido ou transformado em omelete. Uma fotografia de um simples ovo de galinha tornou-se esta segunda-feira na fotografia mais amada do Instagram, arrecadando até à data mais de 28 milhões de gostos naquela rede social.

A fotografia que fica para a história do Instagram foi originalmente publicada a 4 de Janeiro na conta anónima World Record Egg com o propósito exacto de destronar a antiga recordista de gostos naquela plataforma, a socialite Kylie Jenner. A agora segunda fotografia com mais gostos da plataforma, com 18 milhões de likes, pertence à modelo e foi publicada em Fevereiro de 2018, retratando a sua filha recém-nascida.

"Vamos estabelecer um novo recorde mundial juntos e ganhar o título de post com mais gostos do Instagram", lê-se na descrição da fotografia do ovo, a única publicação da conta até ao momento. "Ultrapassar o actual recorde mundial de Kylie Jenner! Nós conseguimos", acrescenta.

Embora a imagem já tenha sido publicada no início do mês, só se tornou viral este fim-de-semana quando começou a ser partilhada através do Twitter e nas stories do Instagram. Depois de alcançar o recorde, a conta do World Record Egg agradeceu também nos stories o apoio dos seguidores.

A fórmula já se tornou entretanto num clássico da internet, sendo agora replicada com doritos e alfaces, mas sem alcançar a popularidade do ovo original.

