A passadeira azul dos Critic's Choice Awards

A 24.ª edição do Critic's Choice Awards decorreu este domingo, em Los Angeles, uma semana depois de os Globos de Ouro terem marcado o início da temporada de entregas de prémios da indústria de entretenimento. Em vez de passadeira vermelha, houve, como sempre, uma passadeira azul e por lá passaram algumas das grandes estrelas de Hollywood.

Lady Gaga, que na semana passada roubou as atenções com um vestido lilás couture Valentino​, desta vez optou por um look mais discreto, com um vestido fluído sem alças criado pela Calvin Klein. Posou para os fotógrafos não apenas à chegada, mas também após o anúncio do prémio de melhor actriz, que partilhou com Glenn Close. Terá sido com certeza uma coincidência, mas as duas acabaram por condizer, com tons de azul e rosa pálido.

Do fato com casaco e saia Gabriela Hearst de Glenn Close ao look com umas calças e um top com uma longa cauda de Julia Roberts, houve várias alternativas ao clássico fato. Timothee Chalamet optou por uma criação Alexander McQueen​, com um padrão abstracto, que combinou com uns ténis brancos.

Entre os looks que mais atenção receberam estava, por exemplo, o vestido preto e branco Armani Privé, com uma silhueta escultural​, de Nicole Kidman. Emmy Rossum optou por um vestido bordeaux Ralph Lauren, combinando-o com uma cor de batom idêntica.

Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe algumas das personalidades que passaram pela passadeira vermelha.

