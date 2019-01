Chris Pratt anuncia noivado com Katherine Schwarzenegger

Poucos meses após ser conhecida a relação entre Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, o actor anunciou o noivado com a autora, filha de Arnold Schwarzenegger. “Querida Katherine, [estou] tão contente que tenhas dito que sim! Estou muito entusiasmado por casar contigo. (...) Aqui vamos nós!”, escreveu Pratt como legenda de uma fotografia dos dois abraçados, no Instagram.

O casal​ começou a namorar há alguns meses, mas só em Dezembro reconheceram pela primeira vez a relação publicamente. Nas redes sociais, o actor marcou o 29.º aniversário de Schwarzenegger com uma montagem de fotografias, escrevendo: “Tenho valorizado o nosso tempo juntos. Entusiasmado que Deus te tenha posto na minha vida. Agradecido pelos risos, beijos, conversas, caminhadas, amor e carinho.”

PUB

O anúncio de noivado acontece dias depois de terem sido publicadas fotografias do actor a ajudar a namorada a mudar de casa. No Twitter, este escreveu ainda que gostaria de ter mantido o noivado em segredo por mais tempo.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pratt, de 39 anos, esteve casado durante oito anos com a actriz Anna Faris, com quem tem um filho de seis. Os dois anunciaram que se iriam separar no Verão de 2017.

Katherine Schwarzenegger é autora de I Just Graduated ... Now What?: Honest Answers from Those Who Have Been There; e do livro infantil Maverick and Me. Chris Pratt, que entre 2009 e 2015 fez parte do elenco da série Parks and Recreation, é mais conhecido por filmes como Guardiões da Galáxia e Mundo Jurássico.

PUB