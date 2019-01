A falsa fortuna em bitcoins de Manuel Luís Goucha

“Manuel Luís Goucha revela como ele adquiriu 2,3 milhões de dólares após a sua falência. Ele afirma que qualquer um pode fazer o mesmo e mostra no ‘Você na TV!’ Como fazê-lo!”

Assim começa a página que descreve como o apresentador da TVI teria feito uma fortuna com um investimento em bitcoins, a criptomoeda que deu origem a centenas de cópias e cujo preço caiu drasticamente ao longo deste ano, deixando muitos investidores com perdas avultadas.

Aquela, porém, não é uma página qualquer, nem apenas um dos muitos anúncios a plataformas de compra e venda de criptomoedas. O texto pretende passar por uma notícia verdadeira e a página imita o grafismo do site do PÚBLICO, tendo copiado (ainda que de forma imperfeita) o cabeçalho deste site.

De acordo com o Polígrafo, um site de verificação de factos, a página começou a circular nas redes sociais no dia 8 de Janeiro.

O texto – uma mistura de português do Brasil com português gramaticalmente incorrecto – é acompanhado por várias imagens de Goucha no seu programa. O “artigo” narra como Goucha teria feito a sua colega de programa investir em directo e ter lucros quase imediatos, numa demonstração do enorme potencial da plataforma e do mercado de bitcoins.

"O BTC está tão ‘quente’ que mesmo alguém como Maria, e por favor, não fique zangada comigo, pode ter lucro. Só é necessário pegar um pedaço do bolo!" – é uma das citações atribuídas a Goucha.

A página com a falsa informação está alojada no endereço 2dayonlinenews.com, registado junto de uma empresa checa por alguém que mantém incógnita a sua identidade. O mesmo endereço é usado para mostrar mais páginas semelhantes que tentam fazer-se passar por órgãos de informação.

Uma outra página com informação falsa copia o o grafismo do site alemão Das Bild e, num texto em alemão em tudo idêntico ao texto sobre Goucha, conta como um apresentador televisivo também ganhou milhões com um investimento em bitcoins.

Numa era de "notícias falsas", esta nem era das mais difíceis de descobrir.

