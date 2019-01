Poema de Álvaro de Campos censurado em manual de Português da Porto Editora

Alguns excertos do poema Ode Triunfal de Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, foram retirados e substituídos por linhas a tracejado num dos manuais escolares de Português do 12.º ano, da Porto Editora. A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que indica o manual censurado como sendo um dos livros aprovados pelo Ministério da Educação.

Três versos de Ode Triunfal — que contêm linguagem explícita — foram substituídos por linhas a tracejado.

PUB

De acordo com o mesmo jornal, os versos “Ó automóveis apinhados de pândegos e de putas” e “E cujas filhas aos oito anos – e eu acho isto belo e amo-o! / Masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada” foram retirados da versão original do poema do heterónimo de Fernando Pessoa, que consta nesse manual escolar.

PUB

Segundo descreve o Expresso, alunos de uma das 90 escolas que adoptaram o manual “Encontros” no presente ano lectivo, aperceberam-se do sucedido ao escutarem uma gravação áudio do poema. Foi assim que constataram que os versos que ouviam na gravação não figuravam nas páginas 99 e 100 do manual, e que esses versos haviam sido substituídos por linhas a tracejado.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A leitura de obras de Fernando Pessoa e seus heterónimos faz parte das “Aprendizagens Essenciais” decretadas pelo Ministério da Educação, que definem que o aluno deverá ter “um conhecimento e uma fruição plena dos textos literários do património português e de literaturas de língua portuguesa”.

Com base nas informações recolhidas pelo Expresso, não aparecerá nenhuma indicação no livro a dar conta das alterações efectuadas ao texto original de Álvaro de Campos. Nem na ficha técnica ou tão pouco nas páginas do poema.

O PÚBLICO entrou em contacto com a Porto Editora e com o Ministério da Educação, mas até à data da publicação da notícia não foi possível obter qualquer informação adicional, remetendo esclarecimentos para segunda-feira.

PUB