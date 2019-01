Governo nomeia Rui Soares Ribeiro para liderar Autoridade de Segurança Rodoviária

O Governo nomeou o investigador e professor universitário Rui Paulo Soares Ribeiro como presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sucedendo a Jorge Jacob, no cargo desde 2013, anunciou o Ministério da Administração Interna este domingo.

Em comunicado, a tutela indica que Rui Soares Ribeiro iniciará funções na segunda-feira, de acordo com o despacho de nomeação do secretário de Estado da Protecção Civil. Jorge Jacob tinha sido nomeado por Miguel Macedo, ministro da Administração Interna do Governo liderado pelo social-democrata Pedro Passos Coelho.

De acordo com uma notícia da Rádio Renascença do Verão passado, o líder da entidade que supervisiona a segurança e prevenção nas estradas saberia da possibilidade de não ser reconduzido desde Janeiro do ano passado, mas só em Junho terá ficado claro que seria substituído. Nesse mês, um despacho do secretário de Estado da Protecção Civil colocou Jorge Jacob em regime de substituição, ao fim de cinco anos de serviço.

Doutorado em Ciências (Física da Radiação pela Universidade de Coimbra), Rui Soares Ribeiro é professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tem uma carreira de investigação ligada a instituições como o Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica, o Instituto de Engenharia e Gestão Industrial e a European Organization for Nuclear Research, na Suíça.

