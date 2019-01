Syriza perde parceiro de coligação e Tsipras marca moção de confiança

O ministro da Defesa grego, Panos Kammenos, apresentou a demissão este domingo, em protesto pelo acordo sobre o nome da Macedónia, abrindo uma crise política que põe em causa o Governo e pode precipitar eleições antecipadas.

O primeiro-ministro, Alexis Tsipras, anunciou que vai pedir ao Parlamento que vote uma moção de confiança ao Governo que, com a saída de Kammenos, perde o apoio de um dos membros da coligação, o partido nacionalista Gregos Independentes. Os sete deputados que o partido tem no Parlamento são vitais para que o Executivo liderado pelo Syriza, de esquerda, tenha uma maioria estável.

“Tomei a minha decisão e informei o presidente do Parlamento de que vou iniciar imediatamente o processo previsto pela Constituição para a renovação da confiança no meu Governo”, disse Tsipras numa conferência de imprensa neste domingo de manhã. Espera-se que o Parlamento discuta e vote a moção de confiança esta semana.

A saída de Kammenos deixa o futuro do Governo em suspenso. A bancada do Syriza tem 145 deputados, num total de 300, e dependia do apoio dos sete deputados dos Gregos Independentes para manter o Executivo em funções. Se uma maioria dos deputados chumbar a moção, o Governo cai e serão marcadas eleições antecipadas – as eleições legislativas estão marcadas para Outubro.

Kammenos justificou a sua demissão com o acordo alcançado entre a Grécia e a Macedónia sobre o nome da antiga república jugoslava. Há décadas que a designação do país balcânico era fortemente disputada entre Atenas e Skopje – travando até a candidatura da Macedónia à União Europeia e à NATO.

A utilização do étimo “Macedónia” é o principal ponto de discórdia. Na Grécia, os sectores mais nacionalistas da sociedade consideram que se trata de uma apropriação errada do legado histórico do Império da Macedónia de Alexandre, o Grande, ao mesmo tempo que temem que a utilização do termo possa servir como base para futuras reivindicações territoriais, especialmente da região grega com o mesmo nome.

No ano passado, os Governos dos dois países alcançaram um acordo histórico, com o objectivo de pôr fim à controvérsia. A solução foi a de passar a designar a Macedónia como Macedónia do Norte. O acordo foi, porém, recebido com protestos nas duas capitais e a sua implementação ainda não está garantida.

Na sexta-feira, o Parlamento de Skopje aprovou por uma margem mínima uma alteração constitucional que fixa o novo nome do país, embora com um boicote da oposição nacionalista. O Parlamento grego terá também que dar luz-verde ao acordo para que a mudança se concretize.

