Presidente de câmara polaco atacado em evento de caridade

Agencja Gazeta/Bartosz Banka via REUTERS

O presidente da câmara de Gdańsk, na Polónia, foi esfaqueado em palco durante um evento de caridade. A notícia foi avançada pelo Guardian, que cita a informação confirmada pelo ministro polaco do interior.

Paweł Adamowicz foi atacado em palco por um homem que se dirigiu a ele com um objecto afiado, durante uma angariação de fundos promovida pela Grande Orquestra de Caridade de Natal (a maior organização não-governamental sem fins lucrativos da Polónia).

PUB

De acordo com o jornal britânico, o ministro do Interior, Joachim Brudziński, confirmou que o estado de saúde do autarca de Gdańsk é grave e classificou o sucedido como sendo um "acto bárbaro inexplicável".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A estação polaca TVN detalha que o atacante terá gritado que esteve preso injustamente por ordem do partido do qual o autarca fez parte, a Plataforma Cívica — uma coligação formada sob o nome Platforma Obywatelska. "Olá, olá. O meu nome é Stefan. Estive preso inocentemente. A Plataforma Cívica torturou-me e é por isso que Adamowicz está morto", afirmou quando invadiu o palco. O partido acusado pelo atacante esteve no poder de 2007 a 2015.

PUB

Escreve o jornal britânico que Adamowicz é uma das vozes liberais do país, que desde 2015 é governado pelo partido de extrema-direita Lei e Justiça. O autarca é conhecido na Polónia e na comunidade internacional como sendo um dos defensores dos direitos LGBT e dos refugiados e migrantes.

O suspeito de 27 anos, que já tinha sido referenciado por actos de violência, terá sido detido na sequência dos acontecimentos.

PUB