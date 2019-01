Incêndio num apartamento em S. Mamede de Infesta provoca oito feridos

Um incêndio num apartamento em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, provocou pelo menos seis feridos, segundo as autoridades locais. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incêndio ocorreu cerca das 4h da madrugada deste domingo e fez pelo menos seis feridos devido a inalação de fumo.

Já os Bombeiros de S. Mamede de Infesta indicaram à Lusa que serão oito os feridos, incluindo um agente da PSP que prestava auxílio, por intoxicação, e que o apartamento em causa estava num primeiro andar.

PUB

Por questões de prevenção tiveram também de sair de suas casas os habitantes dos restantes apartamentos.

PUB

O Jornal de Notícias indica também que há oito feridos e o apartamento onde houve o incêndio ficou totalmente destruído, pelo que família que o habitava ficou desalojada.

PUB

PUB