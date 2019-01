“Ilustre Casa de Ramires” está a venda e inclui casario e torre medieval

A “Ilustre Casa de Ramires” está à venda. A Casa da Torre da Lagariça, em Resende, e que serviu de inspiração ao romance de Eça de Queiroz, custa 990 mil euros. Os actuais proprietários, para quem a decisão de colocar o imóvel à venda “não foi fácil”, desejam ver a casa com uma função que dignifique a sua herança histórica.

“Gostava que ela tivesse o esplendor que teve. O estado em que está magoa-me imenso”, confessou ao PÚBLICO Miguel Cochofel da família à qual a Casa da Torre pertence há mais de quatro séculos.

Depois de várias tentativas para tentar recuperar o imóvel que está em elevado estado de degradação, o proprietário admitiu que a venda foi o “único” caminho possível” para a família constituída por mais herdeiros. “Não é fácil. É um sentimento de perda muito grande. Assim foi quando foi tomada a decisão, mais é agora quando a vemos anunciada”, contou.

A casa, localizada na freguesia de S. Cipriano, juntamente com a quinta, está publicitada online numa imobiliária. Além das fotografias, o anúncio conta a história do imóvel, cuja torre começou a ser construída no século XII e que serviu de posto de vigia e prisão. Mais tarde, já no século XVI, foi construído o casario à volta. Os jardins e a mata também estão incluídos na venda.

A família tentou manter o património na sua posse mas, apesar das tentativas, nomeadamente com propostas apresentadas à autarquia de Resende, a única opção foi a venda. “Isto tem um grande potencial turístico. Tanto serve para uma unidade de alojamento, como para um museu ou uma fundação. O que eu gostava é que a sua herança histórica e arquitectónica fossem salvaguardadas”, pediu Miguel Cochofel.

O imóvel está classificado como de interesse público desde 1977, pelo que qualquer intervenção terá de ser feita com acompanhamento por parte da autoridade competente na gestão patrimonial.

O presidente da Câmara de Resende, Garcez Trindade, também concorda que a história da “Ilustre Casa” deve ser dignificada, mas terá de ser com a “ajuda de privados” porque a autarquia não tem dinheiro. “Mesmo até com recurso a alguma candidatura aos fundos comunitários não vejo como fosse possível”, disse. O autarca frisou ainda que o património não vai sair do concelho e espera que os novos proprietários queiram investir e valorizar a casa do ponto de vista cultural. “A autarquia pode vir a ser parceira”, disponibilizou-se.

Resende e Eça de Queiroz

Se para o herdeiro Miguel Cochofel os bons momentos que passou nos cantos e recantos da propriedade vão deixar saudades, quem vê a casa a cair também quer que ela volte a ser grandiosa e sirva de inspiração como serviu a Eça de Queiroz.

Apesar de no livro A Ilustre Casa de Ramires não existirem referências directas à Casa da Torre da Lagariça, investigadores e historiadores não têm dúvidas em apontar as coincidências geográficas e toponímicas da obra e dos lugares em Resende. O padre Joaquim Correia Duarte, membro da Academia de História, nas suas várias monografias sobre a história do concelho, defende mesmo que “Resende acaba por ser cenário principal ou secundário de quatro das obras mais importantes” do escritor.

No caso específico da “Ilustre Casa de Ramires”, o historiador aponta que à volta da Casa da Lagariça existe o lugar e a freguesia de Ramires; a “Igrejinha e Mosteiro de Craquede” com os túmulos graníticos referenciados na obra são, na verdade, o Mosteiro de Cárquere que tem quatro túmulos; e que o próprio Gonçalo Mendes Ramires foi intitulado de “Fidalgo da Torre” por causa da edificação medieval da Lagariça. O Crime do Padre Amaro, Os Maias e A Cidade e as Serras são outros livros de Eça de Queiroz cujo universo está ligado a esta região do Douro, defendem os investigadores.

A verdade é que quem comprar a “Ilustre Casa” fica com uma propriedade brasonada que foi atribuída à família Pintos, uma das mais antigas de Portugal, à qual, mais tarde, por casamento, se juntou a família Cochofel. Fica com um imóvel que foi classificado em 1977 de interesse público, tem 20 assoalhadas, uma torre medieval, jardins, vista para a serra e a “herança” do “Fidalgo da Torre” que um dia foi eleito deputado mas acabou por fugir da “hipocrisia”.

