No dia 27 de Abril, data que celebra a libertação dos presos do Forte de Peniche, as portas da fortaleza vão abrir-se para começar a mostrar o museu que ali há-de ficar instalado. Será só uma ínfima parte do que haverá para ver, em termos de conteúdos, mas a parte física está quase toda disponível. “O museu está lá, são aquelas paredes.”